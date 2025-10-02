Європейська комісарка з питань розширення та сусідства Марта Кос заявила, що Україна та Молдова мають одночасно відкрити перший переговорний кластер у межах процесу вступу до Європейського Союзу.

Про це вона заявила в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна.

Вступ до ЄС України на Молдови має бути синхронним

Відповідаючи на запитання, чи варто Києву та Кишиневу рухатися далі разом, попри безпекові виклики та результати нещодавніх парламентських виборів у Молдові, Кос наголосила, що так.

– Було б добре відкрити перший кластер для Молдови та України якомога швидше. Ви обидві виконали свою роботу, відповідаєте критеріям, і найкраще рухатися вперед і відкрити його для обох країн без затримок, – зазначила єврокомісарка.

Вона також відповіла на питання про можливі відмінності у швидкості процесу для двох держав. Зокрема, чи повинна Молдова чекати на Україну у випадку, якщо Києву знадобиться більше часу для підготовки.

– Наразі вони повністю розуміють, чому важливо рухатися разом із вами, – сказала Кос.

Нагадаємо, що сьогодні перед початком саміту Європейської політичної спільноти в Копенгагені президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила, що переговори про вступ України та Молдови до ЄС мають розпочатися до кінця 2025 року.

Вона привітала Молдову з перемогою проєвропейської партії на парламентських виборах та наголосила, що спроби російського втручання не змогли суттєво вплинути на їх підсумки.

За словами Мецоли, під час виборчої кампанії президентка Молдови Мая Санду наголосила на прагненні до членства в ЄС, і тепер Європарламент “дуже чітко продовжуватиме заявляти, що нарешті настав час розпочати переговори з Україною та Молдовою, і нам потрібно зробити це до кінця цього року”.

