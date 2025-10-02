Страны Европы слишком медленно реагируют на угрозы со стороны России и недооценили масштабы опасности, с которой приходится сталкиваться.

Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время общения со СМИ перед саммитом Европейского политического сообщества в Копенгагене.

Фредериксен об угрозе со стороны РФ

На вопрос журналистов о том, не слишком ли медленно Европа реагирует на вопросы обороны и гибридных атак, Фредериксен ответила:

– Мы все недооценили, насколько большой угрозой действительно является Россия. Но нельзя сказать, что мы ничего не делали, потому что мы делаем многое, – сказала она.

В то же время Фредериксен подчеркнула, что необходимо двигаться быстрее и масштабнее.

– Я надеюсь, все признают, что мы должны рассматривать Украину как первую линию обороны. Все, что мы сделаем в Украине, – это вклад в защиту нас самих, остальной Европы, – добавила премьер.

Подобное мнение ранее высказывал и президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью для The Axios Show, отвечая на вопрос, была ли реакция на нарушение воздушного пространства ЕС слабой, Зеленский ответил утвердительно.

Он добавил, что члены военного блока должны блокировать самолеты, которые находятся в их пространстве.

Саммит в Копенгагене: что обсуждают лидеры

В Копенгагене лидеры ЕС планируют рассмотреть ситуацию с безопасностью после последних атак дронов.

Напомним, 19 сентября российские истребители МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и находились там около 12 минут. В сентябре российские беспилотники заходили в воздушное пространство нескольких стран НАТО, в частности Польши и Румынии.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время Альянс выясняет, были ли эти действия преднамеренными. Он также подчеркнул, что пока неизвестно, кто именно стоит за вторжением дронов в Дании.

Сегодня в Копенгаген прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, который уже провел встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

