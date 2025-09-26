Реакція була слабкою: Зеленський про порушення Росією повітряного простору ЄС
Реакція на порушення повітряного простору ЄС з боку Росії була “слабкою”, вважає президент України Володимир Зеленський.
Зеленський про реакцію на порушення Росією повітряного простору
В інтерв’ю для The Axios Show, відповідаючи на запитання, чи реакція на порушення повітряного простору ЄС була слабкою, Зеленський відповів ствердно. Він додав, що члени військового блоку повинні блокувати літаки, які перебувають у їхньому просторі.
– Якщо хтось на вашій землі вбиває ваших людей, ви повинні відповісти цій людині. Якщо літаки перебувають у вашому просторі, ви повинні їх блокувати, – зазначив Зеленський.
На запитання, чи члени НАТО бояться робити це, бо побоюються реакції РФ, глава нашої держави відповів, що знає деяких лідерів, які не бояться, “але в основному країни бояться”.
– Вони бояться, бо, думаю, мають рацію в тому, що Росія божевільна, – наголосив глава держави.