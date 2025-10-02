Країни Європи занадто повільно реагують на загрози з боку Росії та недооцінили масштаби небезпеки, з якою доводиться стикатися.

Про це заявила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен під час спілкування зі ЗМІ перед самітом Європейської політичної спільноти у Копенгагені.

Фредеріксен про загрозу з боку РФ

На запитання журналістів про те, чи не надто повільно Європа реагує на питання оборони та гібридних атак, Фредеріксен відповіла:

– Ми усі недооцінили, наскільки великою загрозою справді є Росія. Але не можна сказати, що ми нічого не робили, бо ми робимо багато, – сказала вона.

Водночас Фредеріксен підкреслила, що необхідно рухатися швидше й масштабніше.

– Я сподіваюся, усі визнають, що ми маємо розглядати Україну як першу лінію оборони. Усе, що ми зробимо в Україні, — це внесок у захист нас самих, решти Європи, – додала прем’єрка.

Подібну думку раніше висловлював і президент України Володимир Зеленський.

В інтерв’ю для The Axios Show, відповідаючи на запитання, чи реакція на порушення повітряного простору ЄС була слабкою, Зеленський відповів ствердно.

Він додав, що члени військового блоку повинні блокувати літаки, які перебувають у їхньому просторі.

Саміт у Копенгагені: що обговорюють лідери

У Копенгагені лідери ЄС планують розглянути безпекову ситуацію після останніх атак дронів.

Нагадаємо, 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії та перебували там близько 12 хвилин. У вересні російські безпілотники заходили у повітряний простір кількох країн НАТО, зокрема Польщі та Румунії.

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що наразі Альянс з’ясовує, чи були ці дії навмисними. Він також наголосив, що поки невідомо, хто саме стоїть за вторгненням дронів у Данії.

Сьогодні до Копенгагена прибув і президент України Володимир Зеленський, який уже провів зустріч із прем’єркою Данії Метте Фредеріксен.

