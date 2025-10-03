Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс вынужден был подать в отставку всего через неделю после того, как вступил в должность. Накануне ему не удалось ответить на вопрос о принадлежности Крыма.

Об этом сообщает литовское издание LRT.

Игнотас Адомавичюс и вопрос Крыма

Так, журналистка издания lrytas.lt спросила Адомавичюса о том, кому принадлежит Крымский полуостров.

Вместо того, чтобы дать прямой ответ на этот вопрос, министр назвал его “провокационным и не относящимся к Министерству культуры”.

После нескольких уточнений он вообще отметил, что существует “граница, за которую заходить не стоит”.

В канцелярии президента Литвы после публикации этой информации заявили, что для члена литовского правительства такая позиция является “неприемлемой и непонятной”. Там поставили под сомнение, может ли такой человек оставаться в правительстве.

Коалиционный совет планировал обсудить вопрос отставки этого министра 3 октября. Однако премьер-министр Инга Ругинене заявила, что “потеряла терпение”.

Как сообщили в LRT, лидер консерваторов Лауринас Кащюнас обратился в Департамент государственной безопасности Литвы с просьбой проверить, может ли министр культуры после таких заявлений иметь доступ к засекреченной информации.

Он отметил, что в нынешних геополитических условиях такие слова новоназначенного министра вызывают сомнения в его надежности, а также в способности соблюдать требования безопасности.

Кащюнас добавил, что высказывания Адомавичюса противоречат обязательству правительства поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины.

Отставка министра культуры: что известно

В ответ на все эти обвинения Игнотас Адомавичюс самостоятельно объявил, что подает в отставку. По его словам, причиной якобы являются не его собственные ошибки, а внешнее давление, которое создает угрозу безопасности его семьи.

– Чтобы защитить свою семью и общество, а также не мешать работе правительства, я принял решение уйти. Это мой личный выбор, меня никто не заставлял. Думаю, это позволит деэскалировать ситуацию, – пояснил он.

Экс-министр является представителем ультраправой партии Зоря Ниману. Литовские журналисты отмечают, что его кандидатура с самого начала вызвала сильное недовольство культурного сообщества, ведь он не имеет связей с культурным сектором, – кроме того, что заканчивал Национальную школу искусств им. М. К. Чюрльониса.

До того, как его назначили министром, Адомавичюс занимал должность советника вице-спикера Сейма. Еще раньше – был коммерческим директором семейной компании Bravopasta, производящей макароны.

Напомним, в июле в Литве разгорелся скандал вокруг премьер-министра Гинтаутаса Палуцкаса.

Его обвиняли в возможных связях с компанией, которая принадлежала его родственнику.

На фоне скандала Палуцкас подал в отставку с поста главы правительства и лидера партии 31 июля.

Президент Литвы 4 августа официально принял его отставку и назначил временного исполняющего обязанности премьера.

Новым главой правительства стала Инга Ругинене. За нее проголосовали 78 депутатов из 141.

