Міністр культури Литви Ігнотас Адомавічюс вимушений був подати у відставку всього через тиждень після того, як заступив на посаду. Напередодні йому не вдалось відповісти на запитання про приналежність Криму.

Про це повідомляє литовське видання LRT.

Ігнотас Адомавічюс і питання Криму

Так, журналістка видання lrytas.lt запитала Адомавічюса щодо того, кому належить Кримський півострів.

Замість того, щоб дати пряму відповідь на це питання, міністр назвав його “провокаційним і таким, що “не стосується Міністерства культури”.

Після кількох уточнень він взагалі зазначив, що існує “межа, за яку заходити не варто”.

У канцелярії президента Литви після публікації цієї інформації заявили, що для члена литовського уряду така позиція є “неприйнятною і незрозумілою”. Там поставили під сумнів, чи може така людина залишатися в уряді.

Коаліційна рада планувала обговорити питання відставки цього міністра 3 жовтня. Однак прем’єр-міністерка Інга Ругінене заявила, що “втратила терпіння”.

Як повідомили у LRT, лідер консерваторів Лаурінас Кащюнас звернувся до Департаменту державної безпеки Литви із проханням перевірити, чи може міністр культури після таких заяв мати доступ до засекреченої інформації.

Він зауважив, що в нинішніх геополітичних умовах такі слова новопризначеного міністра викликають сумніви щодо його надійності, а також – здатності дотримуватися вимог безпеки.

Кащюнас додав, що висловлювання Адомавічюса суперечать зобов’язанню уряду підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України.

Відставка міністра культури: що відомо

У відповідь на усі ці звинувачення Ігнотас Адомавічюс самостійно оголосив, що подає у відставку. За його словами, причиною нібито є не його власні помилки, а зовнішній тиск, який створює загрозу безпеці його сім’ї.

– Щоб захистити свою сім’ю та суспільство, а також не заважати роботі уряду, я ухвалив рішення піти. Це мій особистий вибір, мене ніхто не змушував. Думаю, це дозволить деескалувати ситуацію, – пояснив він.

Ексміністр є представником ультраправої партії Зоря Німану. Литовські журналісти зауважують, що його кандидатура від самого початку викликала сильне невдоволення культурного співтовариства, адже він не має зв’язків із культурним сектором, – крім того, що закінчував Національну школу мистецтв ім. М. К. Чюрльоніса.

До того, як його призначили міністром, Адомавічюс обіймав посаду радника віцеспікера Сейму. Ще раніше – був комерційним директором сімейної компанії Bravopasta, що виробляє макарони.

Нагадаємо, у липні в Литві спалахнув скандал довкола прем’єр-міністра Гінтаутаса Палуцкаса.

Його звинувачували у можливих зв’язках із компанією, яка належала його родичу.

На тлі скандалу Палуцкас подав у відставку з посади глави уряду та лідера партії 31 липня.

Президент Литви 4 серпня офіційно прийняв його відставку та призначив тимчасового виконувача обов’язків прем’єра.

Новою очільницею уряду стала Інга Ругінене. За неї проголосували 78 депутатів зі 141.

