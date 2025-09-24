Мир не отреагировал на незаконные действия России во временно оккупированном Крыму. Это слабая реакция, которая впоследствии привела к склонности России к войне и насилию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пятого саммита международной Крымской платформы на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Зеленский на саммите Крымской платформы

По словам главы государства, Россия нарушила один из фундаментальных принципов нормальной жизни, когда она незаконно оккупировала украинский Крым.

— Это были российские действия после Крыма, которые показали многим хищникам по всему миру, как достаточно легко отнять мир у других государств, — утверждает Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина – это дом многих народов, особенно коренного населения Крыма – крымских татар.

По его мнению, в РФ есть много мест, где россияне могут чувствовать себя как дома, однако для них никогда не было достаточно земли. Зеленский считает, что даже самой большой территории в мире недостаточно для них.

Президент Украины убежден, что после Крыма Россия вернулась к имперским привычкам — давить на своих соседей.

— Мы должны действовать так, чтобы Россия знала, что мы помним об этом. И мы не простим. Мы сражаемся, воюем за защиту и справедливость. Я благодарю всех, кто сохраняет и накладывает санкции в ответ на российскую войну, — сказал Зеленский.

Он считает, что важно скоординировать санкции быстро. По его мнению, Украина сейчас действует, чтобы не дать России превратить Крым в одну большую военную базу.

— Мы должны делать это, чтобы защитить жизни людей. Наши дальнобойные дроны точно бьют. Наше давление на российскую логистику дает результаты. Российская военная машина столкнулась с очень серьезными сложностями, — обратил внимание президент.

