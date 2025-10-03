Адміністрація президента США Дональда Трампа шукає можливості для передання Україні альтернативної зброї великої дальності замість далекобійних ракет Tomahawk.

Таку інформацію з посиланням на три анонімні джерела та неназваного американського чиновника повідомляє Reuters.

Не Tomahawk: яку альтернативну далекобійну зброю розглядають США

Зазначається, що джерела видання поставили під сумнів доцільність постачання крилатих ракет, дальність яких становить 2,5 тис. км, Україні.

На думку американського чиновника, у США бракує цієї зброї, яку часто використовують американські військові для наземних атак.

Чиновник припустив, що США можуть розглянути можливість дозволити європейським союзникам купувати іншу зброю далекобійної дії та постачати її Україні, але ракети Tomahawk – малоймовірні.

Останніми тижнями президент США Дональд Трамп різко змінив свою точку зору щодо війни в Україні, припустивши, що Київ може повернути всі захоплені землі, та назвав російських військових “паперовим тигром”.

Рішення США допомогти Україні атакувати російську енергетичну інфраструктуру, схоже, є одним із відчутних результатів нової позиції.

США та їхні союзники розробили новий фінансовий механізм – Список пріоритетних потреб України (PURL) – для постачання Україні нової зброї та зброї з американських запасів за рахунок коштів країн НАТО.

Постачання Україні ракет Tomahawk може значно розширити її ударні можливості, дозволивши їй вражати цілі глибоко всередині російської території, зокрема військові бази, логістичні центри, аеродроми та командні центри, які наразі недосяжні.

Кремль заявив у четвер, що, якщо США нададуть Україні Tomahawk, це спровокує новий виток небезпечної ескалації між Росією та Заходом.

Згідно з бюджетними документами Пентагону (основного користувача Tomahawk), наразі придбано 8 959 одиниць за середньою ціною $1,3 млн за штуку.

Ракета Tomahawk виробляється з середини 1980-х років. В останні роки виробництво коливалося від 55 до 90 ракет на рік. Згідно з бюджетними даними Пентагону, США планують закупити 57 ракет у 2026 році.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна наразі застосовує лише власне озброєння для ударів по далекобійних цілях у Росії. Після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом ситуація може змінитися.

Також він підтвердив переговори із американським колегою Дональдом Трампом щодо системи озброєння великого радіусу дальності. Яка саме система може бути поставлена, він не уточнював.

Однак останнім часом багато обговорювалась можливість передання Україні крилатих ракет Tomahawk, здатних знищувати цілі на дистанції до 2,5 тис. км.

Про ці переговори казали, зокрема, віцепрезидент Сполучених Штатів Джей Ді Венс і спеціальний посланник з питань України генерал Кіт Келлог.

Усі сторони щоразу зазначали, що рішення про передання ухвалюватиме тільки президент Дональд Трамп особисто.

Що відомо про характеристики крилатих ракет Tomahawk – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

