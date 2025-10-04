Администрация Дональда Трампа планирует сократить количество беженцев до исторического минимума — всего 7,5 тыс. человек в год, значительная часть мест будет зарезервирована для светлокожих африканеров из Южной Африки.

Новое ограничение фактически закроет двери для тысяч семей, которые годами ожидают переселения из лагерей в зонах конфликтов, и радикально изменит гуманитарную политику США.

Об этом сообщает The New York Times.

Трамп сокращает прием беженцев в США: что известно

Согласно президентскому решению от 30 сентября, новая квота является резким сокращением с 125 тыс., утвержденных администрацией Байдена в прошлом году.

После январского указа о приостановке приема беженцев Трамп сделал исключение для африканеров — светлокожего меньшинства из Южной Африки, мотивируя это «расовыми преследованиями», хотя местные власти опровергают наличие дискриминации.

Полицейская статистика страны не свидетельствует, что белые граждане более уязвимы к преступлениям.

Как отмечают в издании, первая группа африканерских беженцев прибыла в США уже в мае чартерным рейсом — их расселили в Алабаме, Нью-Йорке и Северной Каролине.

Такая скорость вызвала возмущение среди гуманитарных организаций, ведь тысячи конголезских, суданских и иранских беженцев годами остаются в подвешенном состоянии, несмотря на одобрение для участия в программе.

В то же время демократы в Конгрессе обвинили Белый дом в нарушении закона из-за отсутствия консультаций с законодателями.

Конгрессмены Джейми Раскин, Прамила Джаяпал, сенаторы Ричард Дурбин и Алекс Падилья заявили, что администрация отказалась от своих юридических обязательств и оставила беженцев в неопределенности.

Президент гуманитарной организации HIAS Марк Гетфилд подчеркнул, что такие действия подрывают авторитет США на международной арене:

— Трамп не просто ставит африканцев в приоритет, — он выбрасывает из очереди тех, кто годами ждал спасения.

В издании отметили, что нынешний лимит в 7,5 тыс. человек — вдвое меньше предыдущего антирекорда Трампа 2020 года (15 тыс. мест).

Для сравнения, в 2024 финансовом году США впервые за более чем десятилетие переселили около 100 тыс. беженцев, что подчеркивает резкость нового разворота политики.

