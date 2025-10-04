Исторический минимум: Трамп планирует резко сократить количество беженцев в США
Администрация Дональда Трампа планирует сократить количество беженцев до исторического минимума — всего 7,5 тыс. человек в год, значительная часть мест будет зарезервирована для светлокожих африканеров из Южной Африки.
Новое ограничение фактически закроет двери для тысяч семей, которые годами ожидают переселения из лагерей в зонах конфликтов, и радикально изменит гуманитарную политику США.
Об этом сообщает The New York Times.
Трамп сокращает прием беженцев в США: что известно
Согласно президентскому решению от 30 сентября, новая квота является резким сокращением с 125 тыс., утвержденных администрацией Байдена в прошлом году.
После январского указа о приостановке приема беженцев Трамп сделал исключение для африканеров — светлокожего меньшинства из Южной Африки, мотивируя это «расовыми преследованиями», хотя местные власти опровергают наличие дискриминации.
Полицейская статистика страны не свидетельствует, что белые граждане более уязвимы к преступлениям.
Как отмечают в издании, первая группа африканерских беженцев прибыла в США уже в мае чартерным рейсом — их расселили в Алабаме, Нью-Йорке и Северной Каролине.
Такая скорость вызвала возмущение среди гуманитарных организаций, ведь тысячи конголезских, суданских и иранских беженцев годами остаются в подвешенном состоянии, несмотря на одобрение для участия в программе.
В то же время демократы в Конгрессе обвинили Белый дом в нарушении закона из-за отсутствия консультаций с законодателями.
Конгрессмены Джейми Раскин, Прамила Джаяпал, сенаторы Ричард Дурбин и Алекс Падилья заявили, что администрация отказалась от своих юридических обязательств и оставила беженцев в неопределенности.
Президент гуманитарной организации HIAS Марк Гетфилд подчеркнул, что такие действия подрывают авторитет США на международной арене:
— Трамп не просто ставит африканцев в приоритет, — он выбрасывает из очереди тех, кто годами ждал спасения.
В издании отметили, что нынешний лимит в 7,5 тыс. человек — вдвое меньше предыдущего антирекорда Трампа 2020 года (15 тыс. мест).
Для сравнения, в 2024 финансовом году США впервые за более чем десятилетие переселили около 100 тыс. беженцев, что подчеркивает резкость нового разворота политики.