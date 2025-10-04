Адміністрація президента США Дональда Трампа планує скоротити кількість біженців до історичного мінімуму — лише 7, 5 тис. осіб на рік, значну частину місць зарезервують для світлошкірих африканерів із Південної Африки.

Нове обмеження фактично закриє двері для тисяч сімей, які роками очікують на переселення з таборів у зонах конфліктів, і радикально змінить гуманітарну політику США.

Про це повідомляє The New York Times.

За президентським рішенням від 30 вересня, нова квота є різким зменшенням зі 125 тис., затверджених адміністрацією Байдена минулого року.

Після січневого указу про призупинення прийому біженців Трамп зробив виняток для африканерів — світлошкірої меншини з Південної Африки, мотивуючи це “расовими переслідуваннями”, хоча місцева влада спростовує наявність дискримінації.

Поліцейська статистика країни не свідчить, що білі громадяни є більш уразливими до злочинів.

Як зазначають у виданні, перша група африканерських біженців прибула до США вже у травні чартерним рейсом — їх розселили в Алабамі, Нью-Йорку та Північній Кароліні.

Така швидкість викликала обурення серед гуманітарних організацій, адже тисячі конголезьких, суданських та іранських біженців роками залишаються у невизначеному стані, попри схвалення для участі в програмі.

Водночас демократи в Конгресі звинуватили Білий дім у порушенні закону через відсутність консультацій із законодавцями.

Конгресмени Джеймі Раскін, Праміла Джаяпал, сенатори Річард Дурбін і Алекс Паділья заявили, що адміністрація відмовилася від своїх юридичних зобов’язань і залишила біженців у невизначеності.

Президент гуманітарної організації HIAS Марк Гетфілд наголосив, що такі дії підривають авторитет США на міжнародній арені:

— Трамп не просто ставить африканерів у пріоритет, — він викидає з черги тих, хто роками чекав порятунку.

У виданні зазначили, що нинішній ліміт у 7,5 тис. осіб — удвічі менший за попередній антирекорд Трампа 2020 року (15 тис. місць).

Для порівняння, у 2024 фінансовому році США вперше за понад десятиліття переселили близько 100 тис. біженців, що вказує на різкість нового розвороту політики.

