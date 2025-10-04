На парламентских выборах в Чехии, по результатам подсчета 99% голосов, побеждает популистская партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

Парламентские выборы в Чехии: результаты

Результаты выборов в парламент Чехии публикует IDNES и сообщает информационный портал CT24. Так, на данный момент подсчитано 99% голосов и согласно им победу одерживает популистская партия ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша.

В целом шесть партий преодолели пятипроцентный барьер, необходимый для получения мест в нижней палате парламента.

Партия ANO экс-премьер-министра Андрея Бабиша получила 34,7% голосов.

Правоцентристский блок Вместе под руководством действующего премьер-министра Петера Фиалы — 23,3%. Третье место заняла центристская партия STAN, набрав 11,2%.

Далее следуют Пиратская партия — 8,9%, популисты Свобода и прямая демократия (SPD) — 7,8%, Автомобилисты — 6,8%.

При текущем распределении голосов партия Бабиша не сможет рассчитывать на большинство в правительстве. Явка избирателей составила 68,9%.

Что известно о Бабише и его позиции отнсительно Украины

Андрей Бабиш — чешский предприниматель-миллиардер, политик, бывший член Коммунистической партии Чехословакии. Он был премьер-министром Чехии с 6 декабря 2017 года по 28 ноября 2021 года.

В 2023 году он баллотировался в президенты, но проиграл Петру Павелу. Как пишет NYT, согласно его ранних заявлений, могут возникнуть риски относительно продолжения поддержки Украины, также он может сыграть нежелательную конструктивную роль в Европейском Союзе и НАТО. Известно, что его также называют Чешским Трампом.

— Теперь, повторяя возвращение президента Трампа, Андрей Бабиш , премьер-министр с 2017 по 2021 год, готов вернуться на этот пост, потенциально возродив евроскептическое правительство, которое, по мнению экспертов, может сократить военную помощь Украине, — пишет издание.

Бабиш является союзником Виктора Орбана из Венгрии во фракции Патриоты за Европу в Европейском парламенте. Он занял неоднозначную позицию относительно помощи Украине, в частности отойдя от позиции правительства Томаша Фиалы, которое решительно поддерживало Киев с момента полномасштабной войны в 2022 году.

В частности, Бабиш призвал завершить чешскую инициативу по поставкам Украине артиллерийских снарядов, заявляя, что она слишком дорогая.

Напомним, что 3 октября в Чехии стартовали парламентские выборы. Голосование длилось два дня.

