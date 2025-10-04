На виборах до парламенту Чехії перемагає партія Бабіша: яка його позиція щодо України
На парламентських виборах у Чехії, за результатами підрахунку 99% голосів, здобуває перемогу популістська партія ANO колишнього прем’єр-міністра Андрія Бабіша.
Парламентські вибори у Чехії: результати
Результати виборів до парламенту у Чехії публікує IDNES та повідомляє інформаційний портал CT24. Так, наразі підраховано 99% голосів і згідно них перемогу здобуває популістська партія ANO колишнього прем’єр-міністра Андрея Бабіша.
Загалом шість партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, який потрібний для отримання місць у нижній палаті парламенту.
Партія ANO експрем’єр-міністра Андрія Бабіша отримала 34,7% голосів.
Правоцентристський блок Разом під керівництвом чинного премʼєр-міністра Петера Фіали — 23,3%. Третє місце посіла центристська партія STAN, набравши 11,2%.
Після цього йдуть Піратська партія — 8,9%, популісти Свобода і пряма демократія» (SPD) — 7,8%, Автомобілісти — 6,8%.
За поточного розподілу голосів партія Бабіша не зможе розраховувати на більшість в уряді. Явка виборців становила 68,9%.
Що відомо про Бабіша та його позицію щодо України
Андрій Бабіш – чеський підприємець-мільярдер, політик, колишній член Комуністичної партії Чехословаччини. Він був прем’єр-міністром Чехії з 6 грудня 2017 року по 28 листопада 2021 року.
У 2023 році він балотувався у президенти, але програв генералу Петру Павелу. Як пише NYT, згідно з його ранніми заявами, можуть виникнути ризики щодо продовження підтримки України, також він може зіграти небажану роль в Європейському Союзі та НАТО. Відомо, що його також називають чеським Трампом.
– Тепер, повторюючи повернення президента Трампа, Андрій Бабіш, прем’єр-міністр з 2017 по 2021 рік, готовий повернутися на цю посаду, потенційно відродивши євроскептичний уряд, який, на думку експертів, може скоротити військову допомогу Україні, – пише видання.
Бабіш є союзником Віктора Орбана з Угорщини у фракції Патріоти за Європу в Європейському парламенті. Він зайняв неоднозначну позицію відносно питання допомоги Україні, зокрема щодо відходу від позиції уряду Томаша Фіали, який рішуче підтримував Київ з моменту початку повномасштабної війни у 2022 році.
Зокрема, Бабіш закликав завершити чеську ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів, заявляючи, що вона занадто дорога.
Нагадаємо, що 3 жовтня у Чехії стартували парламентські вибори. Голосування тривало два дні.