Андрій Бабіш – чеський підприємець-мільярдер, політик, колишній член Комуністичної партії Чехословаччини. Він був прем’єр-міністром Чехії з 6 грудня 2017 року по 28 листопада 2021 року.

У 2023 році він балотувався у президенти, але програв генералу Петру Павелу. Як пише NYT, згідно з його ранніми заявами, можуть виникнути ризики щодо продовження підтримки України, також він може зіграти небажану роль в Європейському Союзі та НАТО. Відомо, що його також називають чеським Трампом.

– Тепер, повторюючи повернення президента Трампа, Андрій Бабіш, прем’єр-міністр з 2017 по 2021 рік, готовий повернутися на цю посаду, потенційно відродивши євроскептичний уряд, який, на думку експертів, може скоротити військову допомогу Україні, – пише видання.

Бабіш є союзником Віктора Орбана з Угорщини у фракції Патріоти за Європу в Європейському парламенті. Він зайняв неоднозначну позицію відносно питання допомоги Україні, зокрема щодо відходу від позиції уряду Томаша Фіали, який рішуче підтримував Київ з моменту початку повномасштабної війни у 2022 році.

Зокрема, Бабіш закликав завершити чеську ініціативу з постачання Україні артилерійських снарядів, заявляючи, що вона занадто дорога.

Нагадаємо, що 3 жовтня у Чехії стартували парламентські вибори. Голосування тривало два дні.