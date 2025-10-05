У неділю, 5 жовтня, в Сирії стартувало голосування на перших парламентських виборах після усунення від влади Башара Асада.

Як повідомляє Reuters, виборчий процес має непрямий характер і проходить через систему виборчих колегій.

Парламентські вибори у Сирії: що відомо

Близько 6 тисяч виборців формують регіональні колегії, які обирають нових депутатів. Дільниці працюють з 9:00 до 17:00 за місцевим часом.

Нова влада під керівництвом президента Ахмеда аш-Шараа, що прийшов до влади після повстання та падіння режиму Асада в грудні, прагне зміцнити свій контроль над країною, розколотою 14-річною війною та міжрелігійними протистояннями.

За даними агентства, виборча комісія, призначена Шараа, допустила 1 570 кандидатів, які представили свої програми під час публічних заходів і дебатів.

Водночас активної передвиборчої кампанії практично не було, у містах відсутні плакати та білборди.

Цими виборами оберуть дві третини з 210 депутатів, решту – президент призначить особисто. Формування нового складу парламенту очікується після завершення голосування.

Влада пояснює непряму систему виборів відсутністю точних демографічних даних та масовими переміщеннями населення через війну.

У трьох провінціях, де проживають національні меншини, голосування перенесли, залишивши 19 місць вакантними.

Критики вважають, що така модель не відображає справжньої волі народу і надто централізована.

Аналітики підкреслюють, що саме від 70 депутатів, яких призначить Шараа, залежить, чи стане парламент легітимним і різноманітним, або ж залишиться інструментом для зміцнення чинної влади.

Як повалили режим Асада

Нагадаємо, 8 грудня 2024 року сирійські повстанці заявили про звільнення Дамаска , після чого президент Башар Асад покинув столицю.

За даними Reuters із посиланням на сервіс Flightradar24 та джерела в Сирії, літак Асада міг зазнати аварії, однак підтвердження цієї інформації немає.

Прем’єр-міністр Сирії Мухаммад Газі аль-Джалалі тоді заявив, що готовий співпрацювати з будь-яким новим керівництвом, обраним народом, і сприяти мирній передачі влади.

У МЗС Росії повідомили, що після переговорів із представниками сирійських повстанців Асад вирішив передати владу мирним шляхом та залишив країну.

Вже того ж вечора російські державні ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що Асад прибув до Росії, де отримав політичний притулок за рішенням президента Володимира Путіна.

10 грудня 2024 року тимчасовим прем’єром перехідного уряду Сирії до 1 березня 2025 року призначили Мохаммеда аль-Баширу, який очолював “уряд порятунку” повстанців.

Його вважають близьким соратником лідера угруповання Хайят Тахрір аш-Шам Абу Мохаммеда аль-Джолані.

Сам Ахмед аль-Шараа, відомий також як Абу Мухаммад аль-Джолані, був лідером цього угрупування, що протистояло режиму Асада.

29 січня 2025 року його оголосили президентом Сирії у перехідний період.

Нагадаємо, 25 вересня Україна та Сирія підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин.

Президент України Володимир Зеленський за підсумком зустрічі з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

