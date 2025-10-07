В центре Парижа утром 7 октября загорелся грузовой автомобиль, на месте происшествия был слышен взрыв.

Инцидент произошел недалеко от резиденции премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню, который накануне подал в отставку.

В центре Парижа прогремел взрыв — что известно

Во вторник около 09:30 на улице Варенн в седьмом округе Парижа, в нескольких метрах от Матиньонского дворца, загорелся грузовой автомобиль. В результате над городом поднялся густой черный дым.

По данным полиции, внутри автомобиля находились баллоны с газом, что вызвало опасения по поводу возможного взрыва, который в итоге не произошел. Взрывы, которые слышали жители Парижа, на самом деле были детонацией небольших баллончиков с аэрозолем, а не газом.

На видео, опубликованном в X, можно увидеть черный дым, выходящий из боковых дверей белого фургона компании Cielis, которая отвечает за освещение улиц столицы Франции.

Incendie en cours rue de Varenne à Paris, une camionnette prend feu à quelques dizaines de mètres de Matignon où sont réunis Sébastien Lecornu, Gabriel Attal et Edouard Philippe notamment @franceinfo pic.twitter.com/aN9dOOlL3F — AudreyTison (@AudreyTison) October 7, 2025

По словам пожарного, загорелось оборудование, которое используется для обнаружения коротких замыканий, после чего пламя охватило весь автомобиль. Огонь не распространился на соседние здания, поэтому пожар удалось быстро потушить. Никто не пострадал.

Пожар вспыхнул во время запланированной встречи Себастьяна Лекорню с коллегами-политиками из центрального блока. На встрече присутствовали Эдуар Филипп, председатель Национального собрания Яэль Браун-Пиве и председатель Сената Жерар Ларше.

Накануне стало известно, что Лекорню подал в отставку через несколько часов после формирования нового правительства. Он пробыл на посту премьер-министра Франции всего 27 дней.

Источник: Le Parisien, Le Figaro

