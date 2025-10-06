Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню подал в отставку через несколько часов после формирования нового правительства.

Об этом сообщает Елисейский дворец.

Отставка Себастьяна Лекорню: что известно

СМИ отмечают, что это произошло утром в понедельник, 6 октября, почти через четыре недели после назначения на должность.

– Господин Себастьян Лекорню подал президенту республики заявление об отставке своего правительства, которое тот принял, – говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте 6 октября.

– Трещины стали очевидны сразу, поскольку члены нескольких партий правящей коалиции выражали сомнения и критику по поводу отсутствия изменений. Лекорню, бывший министр обороны, столкнулся с непростой задачей – получить одобрение в глубоко разделенном парламенте бюджета жесткой экономии на следующий год, – пишут журналисты.

Ожидалось, что Себастьян Лекорню сделает публичное заявление в 10:45 по парижскому времени (9:45 по Киеву). Однако ультраправая партия Марин Ле Пен немедленно призвала к возвращению на избирательные участки.

– Макронизм на грани возможностей. Макрон теперь должен сделать выбор: роспуск (правительства, – Ред.) или отставка, и быстро! – говорится в сообщении партии.

В свою очередь Жан-Люк Меланшон, лидер леворадикальной партии LFI, призвал внести предложение об отстранении Макрона от должности.

Матильда Пано, член LFI, призвала к отставке Макрона после отставки Лекорню.

– Обратный отсчет начался. Макрон должен уйти, – написала она в своем посте на X.

Парижский фондовый рынок упал более чем на 2% к 10 утра, через полчаса после публикации новостей.

Между тем Le Figaro также отмечает, что Жордан Барделла призвал Эммануэля Макрона снова распустить Национальную ассамблею и отправить французов к избирательным урнам.

– Однозначно, в ближайшие недели, а то и месяцы, состоятся повторные выборы, и Национальное объединение будет готово взять на себя ответственность, – заявил он.

Что известно о седьмом премьер-министре Макрона

Президент Эммануэль Макрон назначил 39-летнего Лекорню седьмым премьером своего президентства, чтобы разрядить политический кризис, который продолжал углубляться.

В Le Monde пишут, что Макрон выбрал его как “одного из своих ближайших союзников”, а не для того, чтобы “расширить привлекательность правительства во всем политическом спектре”.

– Французская политика переживает хаос с тех пор, как Макрон прошлым летом сделал ставку на досрочные выборы в надежде укрепить свою власть. Этот шаг имел обратный эффект, приведя к расколу парламента между тремя враждующими блоками, – говорится в материале.

Двух непосредственных предшественников Лекорню – Байру и Мишеля Барнье – Национальная ассамблея отстранила от должности из-за спора по поводу плана расходов.

Государственный долг Франции достиг рекордно высокого уровня

Как показали официальные данные на прошлой неделе, соотношение долга Франции к ВВП сейчас является третьим по величине в Европейском Союзе после Греции и Италии и почти вдвое превышает 60%, разрешенные правилами ЕС.

Предыдущие правительства проталкивали три последних годовых бюджета через парламент без голосования.

Этот метод разрешен конституцией, но резко критикуется оппозицией. Однако Лекорню на прошлой неделе пообещал обеспечить, чтобы законодатели могли проголосовать за этот законопроект.

В течение почти месяца Лекорню проводил серию консультаций с союзниками-центристами и лидерами оппозиции, как левыми, так и правыми, стремясь договориться о пакте о ненападении в парламенте и принять бюджет.

Ни одна партия не имеет достаточно мест, чтобы управлять самостоятельно. Большинство левых партий объявили о планах поддержать вотум недоверия, а ультраправые партии Марин Ле Пен также угрожали поддержать его.

Напомним, 8 сентября в Париже на внеочередной сессии Национального собрания (парламента) депутаты большинством голосов выразили недоверие правительству Франсуа Байру – предшественнику Лекорню.

На следующий день, 9 сентября, Эммануэль Макрон назначил новым премьер-министром Себастьяна Лекорню и поручил ему провести консультации со всеми политическими силами для формирования нового правительства.

