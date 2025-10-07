Война направлена против всех нас: Мерц рассказал о споре с Орбаном по поводу агрессии РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что на прошлой неделе у него произошел острый спор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, касавшийся войны, развязанной Россией против Украины.
Спор Мерца с Орбаном
Как пишет DW, по словам Мерца, Орбан упрекнул европейских лидеров в нежелании вести переговоры с Россией.
– Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры, – пояснил канцлер.
Мерц ответил Орбану, что в прошлом году, когда Венгрия председательствовала в Совете ЕС, он посетил Киев, а затем Москву, где встретился с Владимиром Путиным.
– И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, по которому я хочу идти, – заявил Мерц.
На вопрос журналистов, планирует ли он позвонить российскому диктатору, немецкий канцлер ответил так:
– Я, конечно, думаю об этом. Я просто вижу, что сейчас любая попытка поговорить с ним заканчивается еще более жесткими нападками на Украину.
СМИ сообщают, что во время неформального саммита лидеров ЕС в Дании между Мерцем и Орбаном дошло до жесткого словесного обмена.
По словам источников, спор возник во время обсуждения того, как Европейский Союз может более эффективно защищаться от российской угрозы и поддерживать Украину.
Канцлер Германии Фридрих Мерц жестко раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за срыв обсуждения потребностей ЕС в области безопасности.