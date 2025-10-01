Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании Будапешта принадлежать к тем же организациям, что и Украина.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

Сибига о заявлении Орбана

– Существует много интеграционных форматов, в которые венгры и украинцы уже включены вместе. ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли? – риторически спросил Сибига.

Глава МИД также прикрепил скриншот с новостью о заявлении Орбана в британской газете The Guardian.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия отказывается вступать вместе с Украиной в одни организации, включая Евросоюз и НАТО.

Также он заявил, что это якобы не его позиция, а мнение венгерского народа. Орбан имел в виду так называемый референдум – пропагандистский опрос Voks2025 о вступлении Украины в Евросоюз.

В его голосовании в июне якобы приняли участие 2 млн 278 тыс. венгров и якобы только остальные 5% венгров поддерживают евроинтеграцию Украины.

Венгрия заблокировала 12 украинских СМИ: как объяснили решение
