Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о нежелании Будапешта принадлежать к тем же организациям, что и Украина.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X (Twitter).

Сибига о заявлении Орбана

– Существует много интеграционных форматов, в которые венгры и украинцы уже включены вместе. ООН, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Итак, Венгрия намерена выйти из них всех, не так ли? – риторически спросил Сибига.

Глава МИД также прикрепил скриншот с новостью о заявлении Орбана в британской газете The Guardian.

There are many integration formats to which the Hungarians and Ukrainians already belong together. The United Nations, Council of Europe, WTO, IMF, CEI, EBRD, Danube Commission, OPCW, IAEA, FAO, and dozens more.@PM_ViktorOrban, so Hungary intends to leave them all, right? pic.twitter.com/d8WQsnYpGc — Andrii Sybiha (@andrii_sybiha) October 1, 2025

Ранее Орбан заявил, что Венгрия отказывается вступать вместе с Украиной в одни организации, включая Евросоюз и НАТО.

Также он заявил, что это якобы не его позиция, а мнение венгерского народа. Орбан имел в виду так называемый референдум – пропагандистский опрос Voks2025 о вступлении Украины в Евросоюз.

В его голосовании в июне якобы приняли участие 2 млн 278 тыс. венгров и якобы только остальные 5% венгров поддерживают евроинтеграцию Украины.

