Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що минулого тижня мав гостру суперечку з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, яка стосувалася війни, розв’язаної Росією проти України.

Суперечка Мерца з Орбаном

Як пише DW, за словами Мерца, Орбан дорікнув європейським лідерам у небажанні вести переговори з Росією.

– Він звинуватив нас у тому, що ми не хочемо вести переговори, – пояснив канцлер.

Мерц відповів Орбану, що минулого року, коли Угорщина головувала у Раді ЄС, він відвідав Київ, а потім Москву, де мав зустріч із Володимиром Путіним.

– І відповіддю Путіна було бомбардування дитячої лікарні в Києві. І це не той шлях, яким я хочу йти, – заявив Мерц.

На запитання журналістів, чи планує він зателефонувати російському диктатору, німецький канцлер відповів так:

– Я, звісно, думаю про це. Я просто бачу, що зараз будь-яка спроба поговорити з ним закінчується ще жорсткішими нападами на Україну.

ЗМІ повідомляють, що під час неформального саміту лідерів ЄС у Данії між Мерцом і Орбаном дійшло до жорсткого словесного обміну.

За словами джерел, суперечка виникла під час обговорення того, як Європейський Союз може ефективніше захищатися від російської загрози та підтримувати Україну.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц жорстко розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за зрив обговорення потреб ЄС в галузі безпеки.

