В Брюсселе 23-24 октября пройдет заседание Европейского совета, на котором лидеры государств ЕС обсудят проект дорожной карты по реализации оборонной стратегии Европы, включающей в себя постройку стены дронов.

Об этом сообщила датская министр по делам Европы Мари Бьерре, выступая на пленарных дебатах Европейского парламента в Страсбурге 8 октября.

Заседание по обороне ЕС: что известно

Отмечается, что лидеры ЕС подтвердили обязательства работать вместе.

– Они обсудили прогресс по согласованным приоритетным направлениям, которые включают, в частности, противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию, беспилотные летательные аппараты и системы противодействия дронам, военную мобильность и киберустойчивость, – пояснила Бьерре.

По ее словам, лидеры ЕС в Копенгагене поддержали приоритетные инициативы, представленные Еврокомиссией и высоким представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

– Среди них – европейская инициатива по дронам и система наблюдения за восточным флангом Eastern Flank Watch (Варта восточного фланга), – отметила датская министр.

Мари Бьерре подчеркнула, что Европейский совет будет приоритетно рассматривать именно темы беспилотных систем и противодействия дронам.

Напомним, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает систематические вторжения российских дронов в воздушное пространство государств ЕС гибридной войной России против Европы.

Ряд стран ЕС в течение последних недель фиксировал неизвестные беспилотники в своем воздушном пространстве.

В Мюнхене из-за неизвестных беспилотников приостанавливал работу аэропорт, а немецкий канцлер Фридрих Мерц заявлял, что считает ответственной за полеты многих беспилотников над Германией именно Россию.

Источник : Європейська правда

