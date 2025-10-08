У Брюсселі 23-24 жовтня пройде засідання Європейської ради, на якому лідери держав ЄС обговорять проєкт дорожньої карти з реалізації оборонної стратегії Європи, що включає в себе побудову стіни дронів.

Про це повідомила данська міністерка у справах Європи Марі Б’єрре, виступаючи на пленарних дебатах Європейського парламенту у Страсбурзі 8 жовтня.

Засідання щодо оборони ЄС: що відомо

Зазначається, що лідери ЄС підтвердили зобов’язання працювати разом.

– Вони обговорили прогрес щодо узгоджених пріоритетних напрямів, які включають, зокрема, протиповітряну та протиракетну оборону, артилерію, безпілотні літальні апарати та системи протидії дронам, військову мобільність і кіберстійкість, – пояснила Б’єрре.

За її словами, лідери ЄС в Копенгагені підтримали пріоритетні ініціативи, представлені Єврокомісією та високою представницею ЄС у закордонних справах Каєю Каллас.

– Серед них – європейська ініціатива щодо дронів та система спостереження за східним флангом Eastern Flank Watch (Варта східного флангу), – зауважила данська міністерка.

Марі Б’єрре наголосила, що Європейська рада пріоритетно розглядатиме саме теми безпілотних систем та протидії дронам.

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає систематичні вторгнення російських дронів у повітряний простір держав ЄС гібридною війною Росії проти Європи.

Низка країн ЄС впродовж останніх тижнів фіксувала невідомі безпілотники у своєму повітряному просторі.

У Мюнхені через невідомі безпілотники призупиняв роботу аеропорт, а німецький канцлер Фрідріх Мерц заявляв, що вважає відповідальною за польоти багатьох безпілотників над Німеччиною саме Росію.

Також одна з найбільших європейських компаній з виробництва засобів ППО у Бельгії, Thales Belgium, попереджає, що над її секретними заводами все частіше літають БпЛА. Там наголошують – необхідно ввести чіткі правила щодо глушіння або збиття цих безпілотників.

Джерело : Європейська правда

