После инцидентов с дронами в воздушном пространстве Мюнхена Германия решила разрешить своей полиции сбивать дроны, которые будут нарушать воздушное пространство страны.

Закон уже одобрил немецкий Кабмин, но его еще должен рассмотреть парламент, пишет Reuters.

Германия разрешит полиции сбивать дроны: что известно

Как отмечается, полиция должна получить полномочия сбивать дроны на воде и на суше – в частности, в случаях острой угрозы серьезного ущерба.

Другие методы борьбы с дронами включают использование лазеров, а также – подавление сигналов для прерывания каналов управления.

– Полиция может применять соответствующие технические средства против системы, ее блока управления или ее канала управления, если предотвращение опасности другими мерами окажется бесполезным или существенно затрудненным, – говорится в новом законе.

Принятию закона предшествовало перенаправление и отмена десятков рейсов в аэропорту Мюнхена – втором по величине в Германии – из-за неизвестных дронов.

Канцлер Фридрих Мерц высказал мнение, что большинство дронов – российские.

Вероятно, беспилотники выполняли разведывательные полеты.

После того, как закон будет принят, Германия присоединится к ряду европейских стран, которые уже разрешили своим силам безопасности сбивать дроны. Речь идет о Великобритании, Литве, Франции и Румынии.

Немецкая служба управления воздушным движением обнаружила, что в период с января по конец сентября 2025 года в стране зафиксировали 172 нарушения воздушного пространства дронами.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года – тогда это было 129 случаев, а в 2023 – 121.

Источник : Reuters

