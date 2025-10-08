Після інцидентів із дронами в повітряному просторі Мюнхену Німеччина вирішила дозволити своїй поліції збивати дрони, які порушуватимуть повітряний простір країни.

Закон уже схвалив німецький Кабмін, але його ще має розглянути парламент, пише Reuters.

Німеччина дозволить поліції збивати дрони: що відомо

Як зазначається, поліція має отримати повноваження збивати дрони на воді та на суші – зокрема у випадках гострої загрози серйозної шкоди.

Інші методи боротьби з дронами включають використання лазерів, а також – придушення сигналів для переривання каналів управління.

– Поліція може застосовувати відповідні технічні засоби проти системи, її блоку управління або її каналу управління, якщо запобігання небезпеці іншими заходами виявиться марним або істотно утрудненим, – йдеться в новому законі.

Ухваленню закону передувало перенаправлення та скасування десятків рейсів в аеропорту Мюнхена – другому за величиною в Німеччині, – через невідомі дроні.

Канцлер Фрідріх Мерц висловив думку, що більшість дронів – російські.

Ймовірно, безпілотники виконували розвідувальні польоти.

Після того, як закон буде ухвалений, Німеччина приєднається до низки європейських країн, які вже дозволили своїм силам безпеки збивати дрони. Мова йде про Велику Британію, Литву, Францію та Румунію.

Німецька служба управління повітряним рухом виявила, що у період із січня до кінця вересня 2025 року в країні зафіксували 172 порушення повітряного простору дронами.

Це більше, ніж за аналогічний період минулого року – тоді це було 129 випадків, а у 2023 – 121.

Джерело : Reuters

