В российском Новосибирске произошел масштабный пожар на территории Завода припоев, занимающийся производством электроники и микросхем, в том числе для нужд вооруженных сил РФ.

Огонь охватил площадь около 2000 квадратных метров.

В Новосибирске горит Завод припоев

По данным МЧС Новосибирской области, возгорание произошло в здании склада.

Около 13:50 по киевскому времени (16:50 по местному) ведомство сообщило, что крыша сооружения рухнула. Для ликвидации пожара привлекли более 100 спасателей, специальный пожарный поезд, дроны для мониторинга и более 20 единиц техники.

По предварительной информации, пострадавших нет, открытое горение удалось потушить.

Что производит Завод припоев

Завод припоев работает в интересах русского оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие специализируется на разработке микроэлектроники, ремонте и сборке электроприборов, систем связи и радиоэлектроники для армии РФ.

Здание предприятия полностью выгорело и обрушилось. Новосибирск расположен более чем в 3500 км от границы Украины.

Ранее в России также фиксировали серию масштабных пожаров на стратегических объектах.

Так, 1 октября загорелся Ярославский нефтеперерабатывающий завод.

6 октября взрывы прогремели в районе НПЗ в Тюмени.

А 7 октября в Екатеринбурге горел Уральский турбинный завод, там огонь охватил 900 квадратных метров.

