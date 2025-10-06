Ночью 6 октября прогремели взрывы в Дзержинске Нижегородской области РФ. На месте попаданий вспыхнул пожар.

Об этом сообщают Telegram-каналы.

Взрывы в Дзержинске 6 октября: что известно

В соцсетях утверждают, что в Дзержинске атакован завод им. Свердлова. Там после ударов вспыхнул пожар.

Завод им. Свердлова является частью российского военно-промышленного комплекса и одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.

Местные жители в соцсетях говорят, что завод атаковали дроны. Первые взрывы в Дзержинске прогремели около трех часов ночи. Очевидцы утверждают, что прогремело более 25 взрывов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Supernova+

