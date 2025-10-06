Ночью прогремели взрывы в Дзержинске: атакован завод им. Свердлова
Ночью 6 октября прогремели взрывы в Дзержинске Нижегородской области РФ. На месте попаданий вспыхнул пожар.
Об этом сообщают Telegram-каналы.
Взрывы в Дзержинске 6 октября: что известно
В соцсетях утверждают, что в Дзержинске атакован завод им. Свердлова. Там после ударов вспыхнул пожар.
Завод им. Свердлова является частью российского военно-промышленного комплекса и одним из крупнейших производителей взрывчатых веществ в России.
Местные жители в соцсетях говорят, что завод атаковали дроны. Первые взрывы в Дзержинске прогремели около трех часов ночи. Очевидцы утверждают, что прогремело более 25 взрывов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 321-е сутки.
Фото: Supernova+