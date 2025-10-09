Европейская комиссия создаст специальную группу для расследования сообщений о шпионских операциях венгерской разведки, направленных против должностных лиц органов Евросоюза.

Об этом 9 октября сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Балаш Ужвари, пише Интерфакс-Украина.

ЕК расследует вероятную шпионскую деятельность Венгрии

Он отметил, что в Европейской комиссии внимательно отнеслись ко всем сообщениям, связанным с этим делом, и восприняли информацию с должной серьезностью.

— Мы остаемся приверженными защите персонала Комиссии, информации и сетей Комиссии от незаконных действий по сбору разведывательных данных. Сейчас это вопрос оперативной безопасности, поэтому я не могу много комментировать, но могу сказать, что мы создадим внутреннюю группу для расследования этих обвинений, — сказал Ужвари.

Информация о возможном шпионаже стала известна после совместного расследования немецкой газеты Spiegel, бельгийского издания De Tijd и венгерской независимой группы Direkt36.

Журналисты выяснили, что одним из агентов был мужчина по имени В., который в 2015-2017 годах работал в Брюсселе под дипломатическим прикрытием.

Его непосредственным руководителем тогда был венгерский посол при ЕС Оливер Варгеи, который сейчас занимает должность еврокомиссара.

По данным журналистов, В. пытался завербовать одного из чиновников Еврокомиссии. Он проявлял интерес не только к политическим вопросам, но и к разного рода слухам и сплетням.

Встречи с чиновником происходили раз в несколько месяцев.

Собеседник журналистов сообщил, что В. предлагал идеи, направленные на увеличение количества венгров в структурах ЕС, а впоследствии даже предложил деньги за сотрудничество.

Однако чиновник, по его словам, отказался от этого предложения.

Расследование показало, что венгерские власти оказывали давление на своих агентов и требовали от них результатов.

Из-за этого некоторые шпионы пользовались незащищенными каналами связи, что, вероятно, привело к разоблачению группы в 2017 году.

Кроме того, в структурах Евросоюза действовали еще два агента, которые следили за следователями Европейского управления по борьбе с мошенничеством (OLAF).

Это управление занималось расследованием коррупционных обвинений в отношении компании, принадлежавшей зятю премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и получавшей государственные контракты.

