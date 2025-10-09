Європейська комісія створить спеціальну групу для розслідування повідомлень про шпигунські операції угорської розвідки, спрямовані проти посадових осіб органів Євросоюзу.

Про це 9 жовтня повідомив на брифінгу представник Єврокомісії Балаш Ужварі, пише Інтерфакс-Україна.

ЄК розслідує ймовірну шпигунську діяльність Угорщини

Він зазначив, що в Європейській комісії уважно поставилися до всіх повідомлень, пов’язаних із цією справою, і сприйняли інформацію з належною серйозністю.

Зараз дивляться

– Ми залишаємося відданими захисту персоналу Комісії, інформації та мереж Комісії від незаконних дій зі збору розвідувальних даних. Зараз це питання оперативної безпеки, тому я не зможу багато коментувати, але можу сказати, що ми створимо внутрішню групу для розслідування цих звинувачень, – сказав Ужварі.

Інформація про можливе шпигунство стала відомою після спільного розслідування німецької газети Spiegel, бельгійського видання De Tijd та угорської незалежної групи Direkt36.

Журналісти з’ясували, що одним із агентів був чоловік на ім’я В., який у 2015-2017 роках працював у Брюсселі під дипломатичним прикриттям.

Його безпосереднім керівником тоді був угорський посол при ЄС Олівер Варгеї, який нині обіймає посаду єврокомісара.

За даними журналістів, В. намагався завербувати одного з чиновників Єврокомісії. Він виявляв інтерес не лише до політичних питань, а й до різного роду чуток і пліток.

Зустрічі з чиновником відбувалися раз на кілька місяців.

Співрозмовник журналістів повідомив, що В. пропонував ідеї, спрямовані на збільшення кількості угорців у структурах ЄС, а згодом навіть запропонував гроші за співпрацю.

Однак чиновник, за його словами, відмовився від цієї пропозиції.

Розслідування показало, що угорська влада чинила тиск на своїх агентів і вимагала від них результатів.

Через це деякі шпигуни користувалися незахищеними каналами зв’язку, що, ймовірно, призвело до викриття групи у 2017 році.

Крім того, в структурах Євросоюзу діяли ще два агенти, які стежили за слідчими Європейського управління з боротьби з шахрайством (OLAF).

Це управління займалося розслідуванням корупційних звинувачень щодо компанії, що належала зятю прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана і отримувала державні контракти.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.