В пятницу, 10 октября, Нобелевский комитет объявил лауреата премии мира. Ею стала Мария Корина Мачадо из Венесуэлы.

Нобелевская премия мира 2025

Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира 2025 года венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо.

Награда Мачадо присуждена “за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии”.

Сейчас смотрят

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Нобелевская премия мира считается одной из самых престижных наград в мире. В завещании Альфреда Нобеля указывалось, что лауреатом должен стать человек, внесший наибольший вклад в укрепление дружбы между народами.

Ранее несколько стран номинировали президента США Дональда Трампа на премию мира. Сам Трамп очень хочет получить Нобелевскую премию мира и интенсивно это лоббирует. Но, как отметили в Нобелевском комитете, его лоббирование, как правило, является контрпродуктивным и имеет больше негативный, чем положительный эффект.

Напомним, в 2024 году Нобелевскую премию мира получила японская организация Nihon Hidankyo, которая объединяет жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Нобелевская неделя 2025 года началась 6 октября в Швеции и Норвегии. В этом году денежное вознаграждение для лауреатов составляет 11 млн шведских крон (примерно $1,2 млн).

Церемония вручения Нобелевской премии традиционно состоится 10 декабря в Стокгольме — в день рождения основателя награды Альфреда Нобеля.

Напомним, лауреатами Нобелевской премии по физике в 2025 году стали трое американских ученых – Джон Кларк, Мишель Деворе и Джон Мартинис. Награда досталась им за открытие, которое доказало, что квантовые эффекты могут происходить даже в обычных электрических цепях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.