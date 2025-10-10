У п’ятницю, 10 жовтня, Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру. Нею стала Марія Коріна Мачадо з Венесуели.

Нобелівська премія миру 2025

Норвезький Нобелівський комітет вирішив присудити Нобелівську премію миру 2025 року венесуельській опозиціонерці Марії Коріні Мачадо.

Нагороду Мачадо присуджено “за її невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за справедливий і мирний перехід від диктатури до демократії”.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Нобелівська премія миру вважається однією з найпрестижніших нагород у світі. У заповіті Альфреда Нобеля вказувалося, що лауреатом має стати людина, котра зробила найбільший внесок у зміцнення дружби між народами.

Раніше кілька країн номінували президента США Дональда Трампа на премію миру. Сам Трамп дуже хоче отримати Нобелівську премію миру та інтенсивно це лобіює. Але, як зазначили у Нобелівському комітеті, його лобіювання зазвичай є контрпродуктивним та має більше негативний, ніж позитивний ефект.

Нагадаємо, у 2024 році Нобелівську премію миру отримала японська організація Nihon Hidankyo, яка об’єднує жертв атомних бомбардувань Хіросіми на Нагасакі у часи Другої світової війни.

Нобелівський тиждень 2025 року розпочався 6 жовтня у Швеції та Норвегії. Цьогорічна грошова винагорода для лауреатів становить 11 млн шведських крон (приблизно $1,2 млн).

Церемонія вручення Нобелівської премії традиційно відбудеться 10 грудня у Стокгольмі – у день народження засновника нагороди Альфреда Нобеля.

Нагадаємо, лауреатами Нобелівської премії з фізики у 2025 році стали троє американських вчених – Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс. Нагорода дісталася їм за відкриття, яке довело, що квантові ефекти можуть відбуватися навіть у звичайних електричних колах.

