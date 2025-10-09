Носитель Кинжалов: истребитель МиГ-31 разбился в Липецкой области РФ
В Липецкой области России произошла авария истребителя-перехватчика МиГ-31. Об инциденте сообщило Министерство обороны РФ.
В России разбился истребитель МиГ-31: что известно
МиГ-31 входит в состав Военно-космических сил РФ. Истребитель является носителем гиперзвуковых ракет Кинжал.
По предварительным данным, во время учебного полета в МиГ-31 возникла неисправность системы выпуска шасси во время захода на посадку.
Из-за этого самолет потерял управление и потерпел крушение.
Как сообщают российские СМИ, пилоты успели катапультироваться.
Сам самолет упал в лесном массиве Чаплигинского района Липецкой области, на месте падения вспыхнул пожар.
Огонь впоследствии ликвидировали, отмечают пропагандистские источники.
Что известно о МиГ-31
МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на низких, средних и больших высотах.
Самолет способен выполнять задачи круглосуточно при различных погодных условиях. Он эффективен даже при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех и использовании ложных тепловых целей.
Истребитель оснащен средствами радиоэлектронной борьбы в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.
Кроме того, МиГ-31 может действовать в информационно-управляемом режиме при поддержке автоматизированной наземной цифровой системы управления, которая координирует одновременные действия до четырех самолетов при условии, что расстояние между ними не превышает 200 км.
Благодаря своей конструкции и оснащению МиГ-31 способен перехватывать и малозаметные крылатые ракеты, поэтому самолеты остаются постоянной боевой единицей в составе ВВС и системы ПВО.
К вооружению истребителей относятся ракеты Х-47М Кинжал и Р-37.