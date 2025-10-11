За даними Федерації американських вчених (FAS), загальна кількість ядерних боєголовок у світі залишається надзвичайно великою. На початку 2025 року дев’ять держав володіли приблизно 12 331 боєголовкою.

Факти ICTV дізнавалися, скільки ядерної зброї у Пакистану.

Кількість ядерної зброї в Пакистані

США та Росія разом тримають близько 88% світового ядерного арсеналу та 84% боєголовок, що перебувають у бойовій готовності. Інші ядерні країни наразі не вбачають потреби у створенні більше ніж кількох сотень одиниць, хоча багато хто з них продовжує нарощувати свої запаси.

Загальна кількість ядерної зброї у світі поступово зменшується, однак темпи цього скорочення сповільнилися порівняно з останніми трьома десятиліттями. Основним чинником скорочення залишається демонтаж старих боєголовок у США та Росії.

Водночас, на відміну від загальної тенденції, кількість боєголовок у бойових запасах, тобто тих, що призначені для оперативного використання, знову зростає. США повільно зменшують свої арсенали, Франція та Ізраїль зберігають їх на стабільному рівні, водночас Китай, Індія, Північна Корея, Пакистан, Велика Британія та, ймовірно, Росія нарощують свої запаси.

Згідно з графіком Федерації американських вчених (FAS) станом на 2025 рік, Пакистан має орієнтовно 170 ядерних боєголовок.

Коли у Пакистану з’явилася ядерна зброя

FAS зазначає, що Пакистан публічно продемонстрував свій ядерний потенціал у травні 1998 року серією підземних випробувань. Вважається, що країна розробляла ядерну зброю протягом багатьох років до цього, починаючи з 1970-х, у відповідь на ядерну програму Індії.

Однак 1998 рік є офіційною датою, коли Пакистан став ядерною державою, здійснивши успішні ядерні випробування.

Ядерна програма Пакистану

Пакистан розробив широкий спектр засобів доставки ядерної зброї, зокрема балістичні ракети серій Shaheen і Ghauri, крилаті ракети Babur, а також авіаційні платформи. Ведуться роботи над морським компонентом ядерної тріади, зокрема над крилатими ракетами морського базування Babur-3.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS ), арсенал ядерної зброї Пакистану переважно складається з мобільних балістичних ракет малої та середньої дальності, але країна також активно розвиває крилаті ракети.

Об’єднані стратегічні сили дають змогу Пакистану охопити майже всю територію Індії, а його керівництво працює над створенням новітніх технологій, зокрема ракет з багаторазовими незалежними бойовими блоками, щоб протистояти розвитку індійської системи протиракетної оборони.

У розвитку ядерної та ракетної програм Пакистан значною мірою спирався на технічну допомогу з боку Китаю, а також, за наявними даними, тісно співпрацював із Північною Кореєю та Іраном.

