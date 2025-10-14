На пляжах Анапы в Краснодарском крае РФ снова фиксируют выбросы мазута из танкеров, которые в конце прошлого года разбились в Керченском проливе.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО, отметив, что Россия продолжает уничтожать Черное море, игнорируя последствия масштабной экологической катастрофы.

Мазут на пляжах Анапы из-за аварии танкеров

Авария российских танкеров Волгонефть-212 и Волгонефть-239 произошла 15 декабря 2024 года, но обломки судов до сих пор не подняли с морского дна, из-за чего утечки мазута продолжаются.

— Власти РФ демонстрируют полное безразличие к экологической угрозе: вместо реальной ликвидации последствий аварии они сосредоточены на войне против Украины. Это приводит к постоянному загрязнению Черного моря, которое будет иметь многолетние последствия для экосистемы региона, — подчеркнули в ЦПД.

В Центре отметили, что в результате аварии страдают и сами российские граждане. Бизнесы на Черноморском побережье понесли убытки из-за провального туристического сезона, а отдыхающие, которые все же решились приехать на курорты, рисковали собственным здоровьем.

— Пренебрежение последствиями катастрофы демонстрирует полную деградацию государственного управления в РФ — система, увязнувшая в войне, уже не способна реагировать даже на угрозы собственной окружающей среде и населению, — говорится в сообщении.

Летом мазут из затонувших танкеров обнаружили в водах Черного моря у берегов оккупированной Абхазии. Россия своей халатностью превращает собственную территорию и оккупированные регионы в зоны экологического бедствия.

Фото: Центр противодействия дезинформации

