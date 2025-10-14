Посол США при НАТО Мэтью Уитакер ожидает, что союзники по НАТО в среду, 15 октября, объявят о “значительных” финансовых обязательствах по закупке оружия для Украины, чтобы помочь ей противостоять российским воздушным ударам.

Об этом он сообщил во вторник во время телефонного пресс-брифинга, передает Bloomberg.

Новые взносы по программе PURL: что известно

— PURL (специальная программа закупок вооружений через США, – Ред.) сейчас работает исправно и эффективно. Мы ожидаем, что наши европейские союзники продолжат закупки, и… завтра ожидаются большие объявления, – отметил Уитакер.

Он подчеркнул, что “сейчас настало время союзникам по НАТО сделать решительный шаг и действительно реализовать свою приверженность Украине и ее обороне, чтобы создать условия для достижения мирного соглашения”.

Программа PURL позволяет Украине покупать оружие в США за средства европейских партнеров после того, как Соединенные Штаты временно прекратили предоставлять военную помощь.

Семь стран готовят взносы по инициативе PURL

Как сообщает Европейская правда, на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) ожидается заявление семи стран-союзников об их взносах в эту инициативу.

Об этом в Брюсселе во время встречи с журналистами рассказала посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

— PURL для нас – очень серьезный приоритет. И мы рассчитываем, что на заседании в формате Рамштайн как минимум 7 стран озвучат свои взносы в PURL – это те страны, которые уже сигнализировали о своей готовности, – заявила она.

Инициатива PURL предусматривает, что государства-члены НАТО, а также партнеры Альянса финансируют закупку американского оружия, которое напрямую поставляется в Силы обороны Украины.

Посол напомнила, что на данный момент шесть государств-членов НАТО уже объявили о своем вкладе.

— Но мы также работаем над тем, чтобы некоторые страны, которые будут анонсировать свои взносы, увеличили их объем. Также я очень надеюсь, что завтра мы увидим страны, которые уже внесли свой взнос в PURL, но готовы сделать повторный уже сейчас, не дожидаясь конца года или начала следующего, – заявила она.

Напомним, вчера глава МИД Андрей Сибига заявил, что еще семь стран выразили намерение присоединиться к программе PURL и сделать конкретные взносы.

