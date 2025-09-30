Согласовываются пятый и шестой пакеты помощи: Зеленский об инициативе PURL
В рамках инициативы PURL — совместной программы США и НАТО для ускорения поставок вооружений Украине — с американской стороной согласовываются пятый и шестой пакеты помощи.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
Инициатива PURL: Зеленський рассказал об успехах
— На данный момент Бельгия, Литва, Латвия, Эстония, Исландия и Люксембург уже заявили о готовности внести вклад в будущий пятый пакет, — подчеркнул глава государства, отметив, что необходимо ежемесячно обеспечивать $1 млрд, чтобы полностью реализовать потенциал инициативы.
По его словам, с августа партнеры профинансировали несколько пакетов американского вооружения для Украины:
- Нидерланды – $578 млн (первый пакет);
- Дания, Норвегия, Швеция вместе – $495 млн (второй пакет);
- Германия объявила о намерении профинансировать третий пакет на $500 млн;
- а Канада – четвертый пакет на $500 млн.
— Мы благодарны каждому партнеру за такие важные вклады. Вместе мы укрепляем нашу оборону и приближаем справедливый и длительный мир, — добавил Зеленский.
В августе США и НАТО запустили новый механизм поддержки Украины через инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), целью которой является быстрая поставка вооружений, в частности американского производства.
Украина уже получила более $2 млрд в рамках программы и рассчитывает в октябре на дополнительное финансирование до $3-3,5 млрд.