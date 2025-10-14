Посол США при НАТО Метью Вітакер очікує, що союзники по НАТО у середу, 15 жовтня, оголосять про “значні” фінансові зобов’язання щодо закупівлі зброї для України, аби допомогти їй протистояти російським повітряним ударам.

Про це він повідомив у вівторок під час телефонного пресбрифінгу, передає Bloomberg.

Нові внески за програмою PURL: що відомо

– PURL (спеціальна програма закупівель озброєнь через США, – Ред.) зараз працює справно та ефективно. Ми очікуємо, що наші європейські союзники продовжать закупівлі, і… завтра очікуються великі оголошення, – зазначив Вітакер.

Він наголосив, що “нині настав час союзникам із НАТО зробити рішучий крок і справді реалізувати свою відданість Україні та її обороні, щоб створити умови для досягнення мирної угоди”.

Програма PURL дозволяє Україні купувати зброю у США за кошти європейських партнерів після того, як Сполучені Штати тимчасово припинили надавати військову допомогу.

Сім країн готують внески за ініціативою PURL

Як повідомляє Європейська правда, на засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат Рамштайн) очікується заява семи країн-союзників про їхні внески у цю ініціативу.

Про це у Брюсселі під час зустрічі з журналістами розповіла посол України при НАТО Альона Гетьманчук.

– PURL для нас – дуже серйозний пріоритет. І ми розраховуємо, що на засіданні у форматі Рамштайн щонайменше 7 країн озвучать свої внески у PURL – це ті країни, які вже сигналізували про свою готовність, – заявила вона.

Ініціатива PURL передбачає, що держави-члени НАТО, а також партнери Альянсу фінансують закупівлю американської зброї, яка безпосередньо постачається до Сил оборони України.

Посол нагадала, що наразі шість держав-членів НАТО вже оголосили про свій внесок.

– Але ми також працюємо над тим, щоб деякі країни, що анонсуватимуть свої внески, збільшили їхній обсяг. Також я дуже сподіваюсь, що завтра ми побачимо країни, які вже зробили свій внесок в PURL, але готові зробити повторний вже зараз, не чекаючи кінця року чи початку наступного, – заявила вона.

Нагадаємо, вчора глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що ще сім країн висловили намір долучитися до програми PURL та зробити конкретні внески.

