Еще семь стран готовы присоединиться к программе PURL – Сибига
На сегодняшний день еще семь стран выразили намерение присоединиться к программе PURL и сделать конкретные взносы.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС Каей Каллас в Киеве.
Сибига об увеличении участников PURL
– Вы знаете, что на первый пакет было выделено $2 млрд, и он уже в стадии реализации. Сегодня у нас есть шесть стран, которые внесли конкретные суммы для его наполнения, для продолжения этой программы. На сегодняшний день мы можем говорить о намерении еще семи стран выступить участником этой программы с конкретным вкладом, – сказал он.
Сибига отметил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно поддерживает связь с лидерами европейских и трансатлантических партнеров, обсуждая развитие и расширение механизма закупок, а также находится в регулярном диалоге с генсеком НАТО Марком Рютте.
Ранее Зеленский заявлял, что поставки ракет для систем ПВО зависят от финансирования программы PURL.
По его словам, наиболее активное участие в программе принимают Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия.