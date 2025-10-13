На сегодняшний день еще семь стран выразили намерение присоединиться к программе PURL и сделать конкретные взносы.

Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с верховным представителем ЕС Каей Каллас в Киеве.

Сибига об увеличении участников PURL

– Вы знаете, что на первый пакет было выделено $2 млрд, и он уже в стадии реализации. Сегодня у нас есть шесть стран, которые внесли конкретные суммы для его наполнения, для продолжения этой программы. На сегодняшний день мы можем говорить о намерении еще семи стран выступить участником этой программы с конкретным вкладом, – сказал он.

Сибига отметил, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно поддерживает связь с лидерами европейских и трансатлантических партнеров, обсуждая развитие и расширение механизма закупок, а также находится в регулярном диалоге с генсеком НАТО Марком Рютте.

Ранее Зеленский заявлял, что поставки ракет для систем ПВО зависят от финансирования программы PURL.

По его словам, наиболее активное участие в программе принимают Нидерланды, Германия, Канада, Швеция, Дания и Норвегия.

Источник : Укринформ

