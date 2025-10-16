16 жовтня зазнала атаки підстанція ЛЕП Балашовська у Волгоградській області РФ. Через це без світла низка прилеглих населених пунктів.

Атака на підстанцію ЛЕП Балашовська у Волгоградській області: що відомо

Атака на підстанцію ЛЕП Балашовська у Волгоградській області РФ сталася вночі 16 жовтня.

Губернатор регіону Андрій Бочаров заявив, що сили протиповітряної оборони буцімто відбили “масовану атаку дронів на об’єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області”.

За даними Міноборони РФ, сили ППО нібито перехопили та знешкодили там 11 безпілотників.

Однак, зізнався очільник Волгоградської області, через “падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська сталося займання”.

Пожежу зараз намагаються приборкати рятувальники.

Енергетики тим часом відновлюють електропостачання прилеглих до підстанції населених пунктів.

Пошкоджень житлових будівель і постраждалих, переконує Андрій Бочаров, немає.

Що відомо про підстанцію ЛЕП Балашовська у Волгоградській області РФ

Підстанція ЛЕП Балашовська у Волгоградській області РФ забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії.

Крім того, забезпечує електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 331-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Адміністрація Волгоградської області

Фото: МНС Росії

