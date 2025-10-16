Важливо не дати Путіну тягти час: керівник ЦПД про зустріч Трампа і президента РФ
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко впевнений, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в угорському Будапешті дійсно відбудеться.
Він наголосив, що під час цієї зустрічі важливо не допустити, щоб Путін використовував час для затягування війни проти України.
Керівник ЦПД прокоментував зустріч Трампа і Путіна
– Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті буде. Зараз важливо не дати Путіну знову тягнути час. Бо Путін дуже хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по Росії, більше бити, – написав у Telegram Коваленко.
Нагадаємо, у четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів першу за два місяці телефонну розмову з Путіним.
Президент США назвав її “дуже продуктивною”.
Трамп повідомив про заплановані зустрічі – спочатку на рівні радників, а потім особисту з Путіним у Будапешті.
Президент США додав, що значну частину розмови було присвячено обговоренню “торгівлі між РФ та США після закінчення війни з Україною”.
17 жовтня у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США.
Перед цим відбувся обмін заявами щодо можливої поставки Україні американських ракет Tomahawk.