Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко впевнений, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним в угорському Будапешті дійсно відбудеться.

Він наголосив, що під час цієї зустрічі важливо не допустити, щоб Путін використовував час для затягування війни проти України.

Керівник ЦПД прокоментував зустріч Трампа і Путіна

– Зустріч Трампа і Путіна в Будапешті буде. Зараз важливо не дати Путіну знову тягнути час. Бо Путін дуже хоче далі бити по Україні, і поки він це хоче, потрібно бити по Росії, більше бити, – написав у Telegram Коваленко.

Нагадаємо, у четвер, 16 жовтня, Дональд Трамп провів першу за два місяці телефонну розмову з Путіним.

Президент США назвав її “дуже продуктивною”.

Трамп повідомив про заплановані зустрічі – спочатку на рівні радників, а потім особисту з Путіним у Будапешті.

Президент США додав, що значну частину розмови було присвячено обговоренню “торгівлі між РФ та США після закінчення війни з Україною”.

17 жовтня у Вашингтоні Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США.

Перед цим відбувся обмін заявами щодо можливої поставки Україні американських ракет Tomahawk.

