Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после вчерашнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом планирует провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Magyar Nemzet.

– Я разговаривал с американским президентом по телефону минувшей ночью, но новость просочилась чуть раньше, – отметил Орбан, отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа и Путина в Будапеште.

Разговор Орбана с Путиным

Премьер также сообщил на венгерском радио, что его разговор с Путиным состоится в пятницу, 17 октября.

По словам Орбана, Будапешт является единственным подходящим местом в Европе для встречи лидеров, хотя вне континента существует немало альтернатив.

– Венгрия – единственная миролюбивая страна, которая открыто, громко и активно выступала за мир на протяжении последних трех лет, – подчеркнул он.

Говоря о предстоящих переговорах, Орбан заметил, что самое важное – не сбиться с курса.

– Эти переговоры не о нас, а о том, что Будапешт сегодня подходит для проведения мирного саммита. Это политическое достижение, но дело в мире. В политике много знаний имеет значение, но самое важное – настойчивость и смирение, – отметил венгерский премьер.

Напомним, что сегодня Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и анонсировал их новую встречу.

