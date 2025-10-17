Орбан планирует переговоры с Путиным после звонка Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после вчерашнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом планирует провести переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Magyar Nemzet.
– Я разговаривал с американским президентом по телефону минувшей ночью, но новость просочилась чуть раньше, – отметил Орбан, отвечая на вопрос о возможной встрече Трампа и Путина в Будапеште.
Разговор Орбана с Путиным
Премьер также сообщил на венгерском радио, что его разговор с Путиным состоится в пятницу, 17 октября.
По словам Орбана, Будапешт является единственным подходящим местом в Европе для встречи лидеров, хотя вне континента существует немало альтернатив.
– Венгрия – единственная миролюбивая страна, которая открыто, громко и активно выступала за мир на протяжении последних трех лет, – подчеркнул он.
Говоря о предстоящих переговорах, Орбан заметил, что самое важное – не сбиться с курса.
– Эти переговоры не о нас, а о том, что Будапешт сегодня подходит для проведения мирного саммита. Это политическое достижение, но дело в мире. В политике много знаний имеет значение, но самое важное – настойчивость и смирение, – отметил венгерский премьер.
Напомним, что сегодня Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным и анонсировал их новую встречу.