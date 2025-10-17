Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що після вчорашньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом планує провести переговори з главою Кремля Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

– Я розмовляв з американським президентом телефоном минулої ночі, але новина просочилася трохи раніше, – зазначив Орбан, відповідаючи на запитання про можливу зустріч Трампа і Путіна в Будапешті.

Розмова Орбана з Путіним

Прем’єр також повідомив на угорському радіо, що його розмова з Путіним відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня.

За словами Орбана, Будапешт є єдиним підходящим місцем у Європі для зустрічі лідерів, хоча поза континентом існує чимало альтернатив.

– Угорщина – єдина миролюбна країна, яка відкрито, голосно та активно виступала за мир протягом останніх трьох років, – підкреслив він.

Говорячи про майбутні переговори, Орбан зауважив, що найважливіше – не збитися з курсу.

– Ці переговори не про нас, а про те, що Будапешт сьогодні підходить для проведення мирного саміту. Це політичне досягнення, але справа в мирі. У політиці багато знань має значення, але найважливіше – наполегливість і смирення, – зазначив угорський прем’єр.

Нагадаємо, що вчора Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та анонсував їхню нову зустріч.

