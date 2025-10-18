Президент США Дональд Трамп – “единственный, кто может заставить” кремлевского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров относительно войны в Украине, считает глава Финляндии Александр Стубб.

Стубб назвал способ принуждения РФ к переговорам

В интервью BBC Radio 4 Стубб рассказал, что Трамп однажды спросил его во время игры в гольф, может ли он доверять Путину, и финский президент ответил “нет”.

– Нам нужна не столько сила пряника, чтобы убедить Россию сесть за стол переговоров, сколько сила кнута, которая заставит их это сделать. Поэтому нужно заставить Россию сесть за стол переговоров относительно мира, и именно это пытается сделать президент Трамп, – отметил он.

Как отметил финский лидер, Трамп “давал Путину пряник, и этот пряник был на Аляске, и, конечно, если посмотреть на его недавние высказывания, то сейчас больше кнута”.

Сейчас смотрят

На вопрос о причинах, по которым Трамп, по всей видимости, изменил свою позицию, Стабб ответил, что это связано с тем, что Россия не продвигалась вперед, захватив лишь 1% украинской территории за последние 1000 дней.

Стубб оптимистично настроен по отношению к способностям Трампа, поскольку, по его мнению, за последние 8 месяцев второго срока Трампа мирные переговоры продвинулись дальше, чем в предыдущие три года.

Президент Финляндии заявил, что экономика РФ испытывает трудности: резервы страны исчерпаны, рост “практически равен нулю”, а инфляция выросла до 10-20%.

По его мнению, экономические угрозы следует использовать для того, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров, а самое главное – предоставить Украине “репарационный заем” из замороженных российских активов.

Кроме того, он хотел бы, чтобы экспорт российской нефти и газа в Европу, который сократился на 80%, был приостановлен вообще.

К тому же, Стубб подчеркнул, что “все стратегические игры Путина потерпели полный провал”. По его словам, Россия не добилась успеха в попытках захватить Украину, разделить Европу и расколоть НАТО, который, наоборот, пополнился двумя новыми членами – Финляндией и Швецией.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.