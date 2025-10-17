Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предположил, что российский диктатор Владимир Путин может сознательно тянуть время в вопросе мирных переговоров с Украиной.

Об этом Трамп заявил во время обеда с Владимиром Зеленским в Белом доме 17 октября.

Путин может затягивать время — Трамп

Отвечая на вопрос журналиста о том, не беспокоит ли его возможность того, что Путин пытается выиграть время, Трамп отметил:

— Всю мою жизнь мной играли лучшие из них. И я вышел из этого очень хорошо. Так что это возможно — немного времени, ладно. Но я думаю, что я достаточно искусен в этих вещах. Я думаю, что он (Путин, — Ред.) хочет заключить соглашение. Я заключил восемь соглашений. Я заключу девятое, — сказал президент США.

Он подчеркнул важность взаимопонимания между лидерами государств для достижения результативных переговоров.

— Мы должны сесть вместе, небольшой группой людей, это должны быть три президента вместе. И все должно быть легко, но будет легче, если люди будут понимать друг друга, нравиться друг другу. Но сейчас они дистанцируются друг от друга. Посмотрим, как это будет происходить, — добавил американский лидер.

Напомним, сегодня около 20:30 по киевскому времени Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретились в Белом доме.

Вместе с украинским президентом прибыли другие высокопоставленные чиновники, в частности глава Офиса президента Андрей Ермак и посол Украины в США Ольга Стефанишина.

Вчера Трамп провел телефонный разговор с Путиным. По его итогам стороны договорились провести переговоры в Будапеште в течение ближайших недель.

Президент США заверил, что во время переговоров с Путиным он будет оставаться на связи с Владимиром Зеленским.

