Во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге 25 государств-членов Евросоюза согласились присоединиться к работе Специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

Об этом сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайа Каллас, пишет Укринформ.

Спецтрибунал по расследованию преступления агрессии РФ – войдут 25 стран ЕС

— Сегодня 25 государств-членов ЕС обязались стать участниками трибунала, – отметила Каллас.

Она подчеркнула, что это решение приближает Евросоюз к началу реальной деятельности Специального трибунала.

— Мы ждем все сметы расходов, в том числе от Нидерландов, и тогда мы сможем двигаться дальше, – сказала Каллас.

Глава европейской дипломатии добавила, что “режим Путина начал эту войну и поэтому должен столкнуться с последствиями”.

Она также напомнила, что на прошлой неделе во время визита в Киев объявила о выделении €10 млн на запуск Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ.

Напомним, 25 июня президент Владимир Зеленский во Дворце Европы в Страсбурге подписал соглашение с Советом Европы о создании Специального трибунала по расследованию преступления агрессии РФ против Украины.

15 июля Верховная Рада приняла закон о ратификации соглашения между Украиной и Советом Европы о создании Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

