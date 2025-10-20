Під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі 25 держав-членів Євросоюзу погодилися долучитися до роботи Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це повідомила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, пише Укрінформ.

– Сьогодні 25 держав-членів ЄС зобов’язалися стати учасниками трибуналу, – зазначила Каллас.

Вона наголосила, що це рішення наближає Євросоюз до початку реальної діяльності Спеціального трибуналу.

– Ми чекаємо на всі кошториси витрат, в тому числі від Нідерландів, і тоді ми зможемо рухатися далі, – сказала Каллас.

Голова європейської дипломатії додала, що “режим Путіна розпочав цю війну і отже повинен зіткнутися з наслідками”.

Вона також нагадала, що минулого тижня під час візиту до Києва оголосила про виділення €10 млн на запуск Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Нагадаємо, 25 червня президент Володимир Зеленський у Палаці Європи у Страсбурзі підписав угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

15 липня Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію угоди між Україною та Радою Європи про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

