“Теневой флот” России в настоящее время включает около 1 400 судов, которые Кремль использует для обхода западных санкций на торговлю нефтью.

Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, пишет Bild.

Каллас заявила об угрозах “теневого флота” РФ

— Эти суда не только способствуют военной экономике России, но и представляют серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности судоходства, — заявила она на встрече глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Экспертов ЕС особенно беспокоит тот факт, что часть “теневого флота” может использоваться Кремлем для запусков дронов или шпионажа.

По имеющейся информации, некоторые суда уже использовались как платформа для запуска дронов.

Например, во время недавнего инцидента в Дании, когда беспилотники временно парализовали авиасообщение в Копенгагене.

— Теневой флот Москвы финансирует войну России и одновременно служит отправной точкой для гибридных атак, — подчеркнула Каллас.

Дипломат отметила, что необходим значительно более жесткий контроль и более тесное международное сотрудничество, в частности с государствами, под флагами которых зарегистрированы суда “теневого флота”.

В перспективе эти страны должны согласиться на то, чтобы военно-морские силы ЕС могли проверять соответствующие танкеры.

С июня 2025 года три военно-морские миссии Евросоюза наблюдают за “теневым флотом”, в частности операция Аспидес, в которой участвует немецкая армия.

Она фактически защищает торговые суда в Красном море от атак йеменских хуситов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия использует танкеры “теневого флота” для проведения разведывательной и диверсионной деятельности в Европе.

