Глава европейской дипломатии Кая Каллас назначила специального представителя для координации усилий в борьбе с “теневым флотом” России.

Об этом она сообщила в понедельник, 20 октября, в Люксембурге после завершения заседания министров иностранных дел стран-членов ЕС.

Спецпредставитель по борьбе с “теневым флотом РФ”: что известно

— Относительно “теневого флота”. Московский “теневой флот” финансирует войну России и действует как стартовая площадка для гибридных атак. Сегодня министры обсудили более решительный ответ, включая расширение полномочий по высадке на суда “теневого флота”, — сказала Каллас.

По ее словам, была создана должность специального представителя для координации борьбы с теневым флотом РФ.

Сейчас смотрят

— Я также назначила специального посланника, который теперь является координатором, для сбора передового опыта различных государств-членов Союза, а также для того, чтобы действовать быстрее по этим вопросам, — анонсировала дипломат.

Она подчеркнула, что для еще большего сокращения российского военного финансирования необходим решительный общеевропейский подход против “теневого флота”.

Напомним, президент Владимир Зеленский отмечал, что Россия использует танкеры “теневого флота” не только для обхода нефтяных санкций, но и как платформы для запуска дронов.

По данным украинской разведки, таких судов насчитывается более 500.

Издание The New York Times со ссылкой на S&P Global Market Intelligence писало, что в так называемом теневом флоте РФ в настоящее время насчитывается около 940 танкеров, что составляет 17% мирового флота нефтяных танкеров.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.