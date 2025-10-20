“Тіньовий флот” Росії наразі включає близько 1 400 суден, які Кремль використовує для обходу західних санкцій на торгівлю нафтою.

Про це повідомила глава європейської дипломатії Кая Каллас, пише Bild.

Каллас заявила про загрози “тіньового флоту” РФ

– Ці судна не тільки сприяють військовій економіці Росії, а й становлять серйозну загрозу для довкілля і безпеки судноплавства, – заявила вона на зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі.

Експертів ЄС особливо непокоїть той факт, що частина “тіньового флоту” може використовуватися Кремлем для запусків дронів або шпигунства.

За наявною інформацією, деякі судна вже використовувалися як платформа для запуску дронів.

На приклад, під час нещодавнього інциденту в Данії, коли безпілотники тимчасово паралізували авіасполучення в Копенгагені.

– Тіньовий флот Москви фінансує війну Росії та одночасно служить відправною точкою для гібридних атак, – наголосила Каллас.

Дипломатка зазначила, що потрібен значно жорсткіший контроль та тісніша міжнародна співпраця, зокрема з державами, під прапорами яких зареєстровані судна “тіньового флоту”.

У перспективі ці країни повинні погодитися на те, щоб військово-морські сили ЄС могли перевіряти відповідні танкери.

З червня 2025 року три військово-морські місії Євросоюзу спостерігають за “тіньовим флотом”, зокрема операція Аспідес, у якій бере участь німецька армія.

Вона фактично захищає торгові судна в Червоному морі від атак єменських хуситів.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія використовує танкери “тіньового флоту” для проведення розвідувальної та диверсійної діяльності в Європі.

