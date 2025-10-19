Никто не должен давить на президента Украины Владимира Зеленского, когда речь идет о территориальных уступках, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Нужно давить на Россию, а не на Зеленского — Туск

Как написал в сети X Дональд Туск, нужно давить на Россию, чтобы она прекратила войну против Украины.

— Никто из нас не должен давить на Зеленского, когда речь идет о территориальных уступках. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Умиротворение никогда не было путем к справедливому и длительному миру, — добавил он.

Напомним, что Financial Times писало, что во время встречи с Владимиром Зеленским 17 октября президент США Дональд Трамп призвал принять условия РФ по окончанию войны и отметил, что кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал “уничтожить” Украину, если она не согласится.

Известно, что разговор президентов США и Украины неоднократно перерастал в “перепалку”, во время которой Трамп “постоянно ругался”, как сообщили лица, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что хотя Украине в конечном итоге удалось убедить президента США поддержать замораживание текущей линии фронта, эта острая встреча, кажется, отразила изменчивость позиции Трампа относительно войны и его готовность поддержать максималистские требования Путина.

