Ніхто немає тиснути на президента України Володимира Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки, заявив прем’єр-міністр Польщи Дональд Туск.

Як написав у мережі X Дональд Туск, потрібно тиснути на Росію, аби вона припинила війну проти України.

– Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського, коли йдеться про територіальні поступки. Ми всі повинні тиснути на Росію, щоб вона припинила свою агресію. Умиротворення ніколи не було шляхом до справедливого та тривалого миру, – додав він.

Нагадаємо, що Financial Times писало, що під час зустрічі з Володимиром Зеленським 17 жовтня президент США Дональд Трамп закликав прийняти умови РФ щодо закінчення війни й зазначив, що кремлівський диктатор Володимир Путін погрожував “знищити” Україну, якщо вона не погодиться.

Відомо, що розмова президентів США та України неодноразово переростала в “перепалку”, під час якої Трамп “постійно лаявся”, як повідомили особи, обізнані з ситуацією”.

Зазначається, хоча Україні в кінцевому підсумку вдалося переконати президента США підтримати замороження поточної лінії фронту, ця гостра зустріч, здається, відобразила мінливість позиції Трампа щодо війни та його готовність підтримати максималістські вимоги Путіна.

