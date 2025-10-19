Президент США Дональд Трамп заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин захватил определенную часть территории Украины, потому заберет ее.

Трамп о намерении Путина забрать определенные территории Украины

Трамп в интервью для Fox News отметил, что Путин намерен забрать определенную часть захваченной территории Украины.

– Ну, он что-то захватит. Я имею в виду, что они сражались, и у него много территории. Я имею в виду, что он захватил определенную территорию, — ответил Трамп на вопрос журналиста, готов ли Путин или открыт к идее закончить войну, не захватывая значительную часть территории Украины.

Кроме того, президент США заявил, что не может передать все оружие Украине, которое страна стремится получить, потому что Вашингтон сам нуждается в нем. Он подчеркнул, что не может ставить США под угрозу.

– Понимаете, мы не можем отдать все наши вооружения Украине. Мы просто не можем этого сделать. Я был очень добр к президенту Зеленскому и Украине, но мы не можем отдавать все, потому что у нас самих будет недостаточно. Я не хочу этого делать. Я не могу поставить под угрозу Соединенные Штаты, – резюмировал глава Белого дома.

Напомним, на этой неделе Трамп провел телефонные переговоры с Путиным, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вскоре после беседы с российским диктатором Трамп анонсировал, что между ним и Путиным пройдет новый двусторонний саммит в Будапеште. Ключевой вопрос – пути завершения войны в Украине.

