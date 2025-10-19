Граница польской безопасности сегодня лежит на украинско-российском фронте, заявил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Подстрекательство против украинцев в Польше является угрозой

Министр национальной обороны подчеркнул, что границы польской безопасности сейчас проходят по украинско-российскому фронту, а Украина не должна проиграть эту войну, пишет Onet Wiadomosci.

— Границы польской безопасности сегодня лежат на украинско-российском фронте. Если бы Украина проиграла войну, не было бы никакой резолюции о важном почтении памяти жертв волынского геноцида. Тогда также не было бы больше безопасности в нашем регионе, – сказал он.

Кроме того, Владислав Косиняк-Камыш отметил, что политические силы, которые подстрекают против украинцев в Польше, вредят безопасности страны.

— У нас сложилась ситуация, возможно, впервые, и точно одна из немногих в нашей истории, когда сегодня за польскую безопасность гибнут не польские солдаты. Если кто-то так легко подстрекает украинцев в Польше сегодня, и есть политические круги, которые поддерживают антисемитизм и антиукраинизм, это очень вредит безопасности польского государства, — добавил он.

По его словам, когда речь идет об оружии для Украины, любого вида, включая ракеты Томагавк, оно нужно, и Украина уже давно его просит.

Он отметил, что беспилотники и дальнобойные возможности также являются вызовом для Польши.

— Это оружие, которое создает огромное преимущество, которое также важна для Польши, — добавил Владислав Косиняк-Камыш.

Фото: Министерство обороны Польши

